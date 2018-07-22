Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Veli Gündoğdu, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece merkeze bağlı Ahilyas köyünde meydana geldi. Tarladan dönen Veli Gündoğdu'nun yönetimindeki 19 ED 571 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Veli Gündoğdu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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