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Çorum'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

ÇORUM'da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü. 2'si ağır, 4 kişi de yaralandı. Kaza, Çorum-İskilip karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Halil Özcan (54) yönetimindeki 19 AD 484 plakalı TIR, Ali Ekber Ersöz (62) yönetimindeki 19 AS 998 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Araçların tarlaya uçtuğu kazada, sürücüler ile kamyonetteki Murat Sarıca (24), Elif Aydın (62) ve eşi Hüseyin Aydın (79) yaralandı. Kamyonette sıkışan yaralılardan üçü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Aydın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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