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Çorum’da trafik kazası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 11:03 | Son Güncelleme

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Zile İlçesi’nden Çorum’un Alaca İlçesi istikametine gitmekte olan Muzaffer Güleç (66) yönetimindeki otomobil, Alaca Çopraşık köyü mevkiine geldiğinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda yolun sağ tarafından bulunan ağaça çarptı.

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Zile İlçesi’nden Çorum’un Alaca İlçesi istikametine gitmekte olan Muzaffer Güleç (66) yönetimindeki otomobil, Alaca Çopraşık köyü mevkiine geldiğinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda yolun sağ tarafından bulunan ağaça çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer Güleç (66) ile araçta bulunan Samiye Güleç (71) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sonrası otomobilin içersinde sıkışan cenazeler itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilğili soruşturma başlatıldı.

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