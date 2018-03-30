Çorum’da trafik kazası: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Dayancık Köyü mevkiinde meydana geldi. Hidayet Doğuröz (69) yönetimindeki otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu sağ tarafında bulunan toprak birikintisine çarparak devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Doğuröz (69) ve Erdal Doğuröz (67) yaralandı. yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
'Tosuncuk'un yeni bombası'
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum