Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Çorum’da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Düzenledikleri başarılı operasyonlar uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen narkotimler sokaklar ve okul çevrelerinde zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İl genelinde son günlerde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda satışa hazır halde 40 fişek bonzai maddesi yakalayan narkotimler 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sev edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yetkililer narkotik suçlarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Narkomobil WhatsApp ihbar hattı" kurulduğu hatırlatarak, “WhatsApp ile vatandaşlarımızın narkotik suçlarla mücadele aşamasında, suçun işlenmesi sırası ve öncesinde metin, görüntü, video ile konumu anlık olarak bizimle paylaşması, narkotik suçların engellenmesinde etkin olacaktır. İhbar hattı ile bilgi veren şahısların kimlikleri gizli tutulacak, sesli arama şeklinde de ihbarlar verilebilecektir. Narkotik ekiplerine hızlı şekilde ihbarlar ulaştığı için suçlularla mücadele daha etkin olacaktır. Narkotik suçlarla mücadeleyi genele yaymak amacıyla oluşturulan "0552 155 19 19" hattı 24 saat aktif halde vatandaşların hizmetinde olacak” ifadelerini kullandılar.