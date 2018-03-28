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Çorum'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 26 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 10:08 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde girdiği virajda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, yol kenarındaki bir tesisi çevreleyen duvara çarptı.

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde girdiği virajda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, yol kenarındaki bir tesisi çevreleyen duvara çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Kaza, Osmancık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Samsun-İstanbul karayolu Danişment köyü Pınarlıtaş mevkiinde meydana geldi. Trabzon’dan İstanbul’a giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 61 S1991 plakalı yolcu otobüsü, hızlı girdiği virajı alamayarak yol kenarında, leblebi satışı yapılan tesisin çevre duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

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