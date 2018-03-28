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Çorum'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 33 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 10:35 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI 33'E ÇIKTI Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki bir tesisi çevreleyen duvara çarptığı kazada, yaralı sayısı 33'e çıktı.

YARALI SAYISI 33'E ÇIKTI

Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki bir tesisi çevreleyen duvara çarptığı kazada, yaralı sayısı 33'e çıktı. Yaralıların, hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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