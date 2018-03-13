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Çorum'da yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 6 ölü, 19 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 07:59 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı.

Çorum'da yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 6 ölü, 19 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı. Otobüsün alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan 26 yolcusuyla Tokat'a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında, park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine, çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otobüste, cesetlerin olabileceği ifade edilerek, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

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Çorum'da yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 6 ölü, 19 yaralıÇorum'da yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 6 ölü, 19 yaralıÇorum'da yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 6 ölü, 19 yaralıÇorum'da yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 6 ölü, 19 yaralı

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