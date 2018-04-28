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Çorum'da yüksekten düşen fabrika işçisi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

ÇORUM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir farbrikada çalışan Aziz Hamsi (26), yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdi.

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir farbrikada çalışan Aziz Hamsi (26), yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdi.
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın soğuk hava deposunda çalışan Aziz Hamsi, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten düştü. Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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