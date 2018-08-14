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Çorum'da zihinsel engelli genci döven 2 kişi yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDILAR Çorum'da yüzde 70 zihinsel engelli Alperen K.'yi dövdükleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Serkan Ö ve Kamil Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR
Çorum'da yüzde 70 zihinsel engelli Alperen K.'yi dövdükleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Serkan Ö ve Kamil Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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