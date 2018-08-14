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Çorum'da zihinsel engelli genci döven 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

ÇORUM'da yüzde 70 zihinsel engelli Alperen K.'yı (23) dövdükleri iddia edilen 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Çorum'da zihinsel engelli genci döven 2 kişi yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yüzde 70 zihinsel engelli Alperen K.'yı (23) dövdükleri iddia edilen 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
Olay, Çorum Devane Mahallesi'nde geçen 2 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk annesi Güler K. (52), akşam eve gelmeyen zihinsel engelli oğlu Alperen K.'yı aramak için dışarı çıktı. Hürriyet Meydanı'na giden anne oğlunu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Oğlunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edildiğini iddia eden anne, polise giderek şikayetçi oldu. Annenin şikayeti üzerine harekete geçen polis, Alperen K.' yı döven kişileri yakalamak için iki özel ekip kurdu. Asayiş Şubesi'ne bağlı polis ekipleri Alperen K. yı darp eden kişi veya kişileri yakalamak için verilen adreslerde geniş kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının görüntüleri tek tek incelemeye alındı. O saatte bölgeden geçen araçların plakaları alınarak sorgulandı. Olayın şüphelileri Serkan Ö ve Kamil Ö., gözaltına alındı. İki kişi sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlatıtğı soruşturmanını devam ettiği belirtildi.
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Çorum'da zihinsel engelli genci döven 2 kişi yakalandı

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