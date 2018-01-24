Çorum'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Ankara karayolunun 35 kilometresindeki Koparan mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle biri yolcu otobüsü, 7 araç birbirine girdi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, yaklaşık 1 saat sonra araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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