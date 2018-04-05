Çorum'daki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, 'FETÖ/PDY'nin mütevelli heyeti'ne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski komiser yardımcısı ve öğretmenin de bulunduğu 3’ü kadın 4 kişi tutuklandı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı M.B. isimli kadın, eski kadın öğretmen M.K. ile N.E. ve H.D.’nin, örgütün 'mütevelli heyeti' üyesi olduğu tespit edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u da kullandığı belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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