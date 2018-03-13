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Çorum’daki kazadan yaralı kurtulan yolcu: “Camdan atlayarak kurtulduk”

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan yolcu, kaza sırasında uyuduğunu ve camdan atlayarak kurtulduğunu söyledi.Çorum’un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Çorum’daki kazadan yaralı kurtulan yolcu: “Camdan atlayarak kurtulduk”

Çorum’un Osmancık ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan yolcu, kaza sırasında uyuduğunu ve camdan atlayarak kurtulduğunu söyledi.
Çorum’un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan yaralı kurtulan yolculardan Mehmet Şerif Kalkan (50), kaza sırasında uyuduğunu dile getirerek, "İçerisi dumandı. Camın kırık olduğunu görünce camdan dışarı atladık. Kaza anında yolcuların hepsi uyuyor muydu uyumuyor muydu bilmiyorum ancak kazadan sonra kendine gelenlerin hepsi aşağı atladı. Otobüsün içerisi dumandı, ateş yoktu. Cam kırılınca duman boşaldı rahatladık. Otobüste galiba 2-3 tane çocuk vardı. Kazaya ne sebep oldu bilmiyorum. Keşke olmasaydı. Kazada ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavim devam ediyor. Çok iyi ilgileniyorlar. Allah’tan ecel gelmedikçe bir şey olmaz. Kaza esnasında yoldan geçen diğer sürücüler ambulansı aradı. Hemen geldi ambulanslar ve bizi hastaneye götürdü” dedi.

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