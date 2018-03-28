Çorum’daki otobüs kazasında istinat duvarı faciayı önledi

Çorum’un Osmancık ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında olası bir facianın önüne istinat duvarı sayesinde geçildiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan İstanbul’a gittiği öğrenilen Özcan Abanoz yönetimindeki 61 S 1991 plakalı yolcu otobüsü bu gece saat 02.00 sıralarında Osmancık ilçesine 10 kilometre kala Danişment köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan ağaçlara ardından leblebi satışı yapılan tesisin çevre duvarına çarptı.
Kınalıtaş mevkiinde meydana gelen kazada otobüs, ağaçların bazılarının kırılmasına, bazılarının da yerinden sökülmesine neden oldu. Yolcu otobüsü daha sonra yol kenarında bulunan dinlenme tesisinin istinat duvarına çarparak durabildi. Tesiste bulunan istinat duvarının otobüsün tesisin bahçesine girmesini engellediği belirtildi.
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