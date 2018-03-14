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Çorum’daki otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 15:57 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün park halindeki yabancı uyruklu tıra arkadan çarpması sonucu alev alan otobüste hayatını kaybeden ve kimlik tespiti için Ankara’ya getirilen 13 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edildi.İstanbul’dan Tokat’a giden yolcu otobüsü, Tosya-Osmancık karayolu Kesikkaya bölgesinde arızalanan Gürcistan plakalı çelik yüklü tıra arkadan çarpmış ve çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ile tır alev almıştı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün park halindeki yabancı uyruklu tıra arkadan çarpması sonucu alev alan otobüste hayatını kaybeden ve kimlik tespiti için Ankara’ya getirilen 13 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edildi.
İstanbul’dan Tokat’a giden yolcu otobüsü, Tosya-Osmancık karayolu Kesikkaya bölgesinde arızalanan Gürcistan plakalı çelik yüklü tıra arkadan çarpmış ve çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ile tır alev almıştı. Meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralanmıştı. Kazada ölenlerin cenazeleri, kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirildi. Aileler cenazelerin buraya getirildiğini öğrenince Adli Tıp Kurumunun önüne akın etti. Vatandaşlardan bazılarının ayakta güçlükle durduğu ve ağladığı görülürken, dün geceden beri başlayan kimlik tespiti çalışmaları bugün öğlen saatlerinde tamamlandı. Cenazeler Keçiören Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen cenaze araçlarıyla defnedilmek üzere memleketleri Tokat, Ordu, Eskişehir, Tekirdağ ve Amasya’ya götürüldü.

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