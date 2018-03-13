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Çorum’daki trafik kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili açıklama yapan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Gerekli tedbirler alınmasına rağmen kaza meydana gelmiş” dedi.Şuana kadar ilk tespitlere göre otobüste 35 yolcunun olduğunu tahmin ettiklerini açıklayan Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül, “Bunlardan 21 tanesi yaralı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili açıklama yapan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Gerekli tedbirler alınmasına rağmen kaza meydana gelmiş” dedi.
Şuana kadar ilk tespitlere göre otobüste 35 yolcunun olduğunu tahmin ettiklerini açıklayan Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül, “Bunlardan 21 tanesi yaralı. Yaralılardan 9’u Çorum’da, geri kalanı ise Osmancık İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor. Yaralılardan hayati tehlikesi olan bulunmuyor. Ne yazık ki araçtan 10 ceset çıkarıldı. Şuan itibariyle 12 olması muhtemel. Ölü sayının 14’e kadar çıkmasını bekliyoruz. Olayın soruşturması sürüyor. Cesetlerin bütünlükleri yok. Kimlik tespiti güçlükle yapılacak. Osmancık Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna cesetler gönderilerek otopsi yapılacak. Şuan itibariyle araç sürücüsü, yardımcısı ve mürettebatın öldüğünü değerlendiriyoruz” dedi.
Tır sürücüsünün şuan gözaltında olduğunu açıklayan Başsavcı Yurdagül, “Bilirkişiler gerekli incelemeleri yapıyorlar. 32 yolcu, 2 sürücü, 1 hostes varmış yolcu otobüsünde. Verilen bilgi o yönde. 21 yolcu hastanelerde. Şuana kadar 11 ceset tespit edildi. Ölenlerden birisi çocuk. Kimlik tespitlerini yapmak mümkün değil. Yolcuların büyük bir kısmı uyuyormuş. Tır arızalandıktan sonra bölge trafik ekibine bilgi verilmiş, gerekli tedbirler alınmış, buna rağmen arkadan çarpma sonucu meydana gelen bir kaza. Yolcular yan camı kırarak kendi imkanlarıya kurtulmuşlar. Ölü sayısının artması bu şekilde engellenmiş” diye konuştu.

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