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Çorum’daki trafik kazası ile ilgili Başsavcı Yurdagül’den son dakika açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini 23 kişinin de yaralandığını açıkladı.Çorlu’dan Tokat’a giden 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsünün Osmancık ilçesine emniyet şeridinde park halinde olan çelik boru yüklü tıra arkadan çarpması trafik kazasının meydana geldiğini belirterek, “Kaza öncesinde Gürcistan plakalı ve sürücüsü de Gürcistanlı vatandaşı olan tır’ın fren sistemindeki arıza nedeniyle emniyet şeridine park edildiği, Osmancık Bölge Trafik görevlilerince araç çevresine ve arkasına duba ve reflektör konulmak suretiyle tedbir alındığı, ayrıca aracın flaşörlerinin açık bırakıldığı anlaşılmıştır.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini 23 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Çorlu’dan Tokat’a giden 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsünün Osmancık ilçesine emniyet şeridinde park halinde olan çelik boru yüklü tıra arkadan çarpması trafik kazasının meydana geldiğini belirterek, “Kaza öncesinde Gürcistan plakalı ve sürücüsü de Gürcistanlı vatandaşı olan tır’ın fren sistemindeki arıza nedeniyle emniyet şeridine park edildiği, Osmancık Bölge Trafik görevlilerince araç çevresine ve arkasına duba ve reflektör konulmak suretiyle tedbir alındığı, ayrıca aracın flaşörlerinin açık bırakıldığı anlaşılmıştır. Kaza sırasında otobüste yangın meydana geldiği, bir kısım yolcuların araç camlarını kırarak araçtan çıktıkları anlaşılmış olup, hayati tehlikesi bulunmaksızın yaralı durumda olan 21 vatandaşımız Çorum Merkez ve Osmancık’taki hastanelerde tedavi altına alınmış, 2 hafif yaralı yolcunun kaza sonrası kendi imkanlarıyla olay yerinden ayrılarak Tokat ve Amasya’daki sağlık kuruluşlarına başvurdukları anlaşılmıştır.” dedi.
Kimlik tespitleri için cesetler Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi
Trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için cesetlerin Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini açıklayan Başsavcı Yurdagül, “Osmancık Devlet Hastanesinde ölü muayene işlemleri tamamlanan 11 kişiye ait cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiştir. Kazaya karışan otobüs enkazı kriminal inceleme için muhafaza altına alınmıştır Soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir”

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