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Çorumlu Er tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde geçtiğimiz yıl teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan sözleşmeli asker Hidayet Tokmak, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve araştırma Hastanesi’nde şehit oldu.2 Kasım 2017 tarihince Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye’ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6’sı asker, 2’si güvenlik korucusu 8 güvenlik görevlisi şehit olmuştu.

Çorumlu Er tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde geçtiğimiz yıl teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan sözleşmeli asker Hidayet Tokmak, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve araştırma Hastanesi’nde şehit oldu.
2 Kasım 2017 tarihince Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye’ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6’sı asker, 2’si güvenlik korucusu 8 güvenlik görevlisi şehit olmuştu. Çatışmada 5 PKK’lı terörist ise etkisiz hale getirilirken sözleşmeli Er Hidayet Tokmak yaralanmıştı. Yaklaşık 5 aydır Ankara’da tedavisi süren Hidayet Tokmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Taziye mesajı yayınlayan Çorum Valisi Necmettin Kılıç, “Hakkari Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında görev yapmaktayken, 02 Kasım 2017 tarihinde bölücü terör örgütü ile gerçekleşen çatışmada yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden; ilimiz Bayat İlçesi, Dorukseki Köyü nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, tüm güvenlik güçlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı diliyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Çorumlu Er tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

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