HABER

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin çıkarılması tartışmasına ilişkin ilginç bir çıkışta bulundu.

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiri yayımladı.

Bu bildirinin ardından Türkiye’den sert tepkiler geldi. Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sert mesajlar yayımladı.

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise olaya ilişkin ilginç bir çıkışta bulundu.

Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından “Bazı yetkililer doğal olarak gerektiği şekilde Kur'ân’ın bazı âyetlerinin değiştirilmesini isteyen Fransızlara tepki göstermişler, çok memnun olduk. Lakin ortalığı düzeltmeleri beklenen ilahiyatçılardan Kur'ân’dan bazı âyetleri değiştirmek isteyen İlhami Güler gibi kişiler var. Bunlar dururken Fransızlara tepki vermeye de pek mânâ veremedik. Çünkü gâvurun Kur'ân’ın değiştirilmesini istemesi normal, Kur'ân’ın kaldırılmasını da ister ama ilahiyatçı olup hala görevde olan ve âyetlerin değiştirilmesini isteyene ne demeli?!” açıklamasında bulundu.

İşte o mesajlar:

2

1

Erken seçim öncesi sürpriz gelişme! Erken seçim öncesi sürpriz gelişme!
Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecekMuharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim vaatlerini açıkladıCumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim vaatlerini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Cübbeli Ahmet Hoca Fransa Kur'an-ı Kerim

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
CANIM BİR GÜNCELLEME YAPIN SİZDE. BAKIN HERŞEYİN ALİMİ PARTİLİ CUMHURBAŞKANINIZ BİLE BU KONUDA FETVA VERDİ. GÜNCELLEME YAPILMASI GEREK DİYE.
Ne bu şimdi,bunun nedeni anlamadın.adam diyorki"içimizdeki hoca gorunumlu hain,kanı bozuklar varken önce bunları içimizden temizleyim,sonra Fransa,Almanya,İsrail'e bakalim"diyor...
İlk defa hak verdim adam haklı BEYLER
Diğer Haberler
2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

Yargıtay'dan kaynanalara kötü haber! 'Gelin istemezse yapmaz'

Yargıtay'dan kaynanalara kötü haber! 'Gelin istemezse yapmaz'

Yarışmayı kazandı, sokakta yürüyemez hale geldi

Yarışmayı kazandı, sokakta yürüyemez hale geldi

Genç kızın çığlıkları mahalleyi inletti!

Genç kızın çığlıkları mahalleyi inletti!

'Ben Pokemonum' deyip camdan atlayan Ferhat büyüdü! İşte son hali

'Ben Pokemonum' deyip camdan atlayan Ferhat büyüdü! İşte son hali

Ankara'da sel nedeniyle metro merdivenleri şelaleye döndü

Ankara'da sel nedeniyle metro merdivenleri şelaleye döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.