Çubuk'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında önceden belirlenen adres ve kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 15 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan P., Doğukan P. ve Şükrü Y. tutuklanırken, E.Y., B.T., H.S. ve Ö.Ç. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin aynı suçtan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.

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