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Cudi Dağı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ta, 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker' adıyla başlatılan operasyonda, Cudi Dağı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.  Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Cudi Dağı bölgesinde, 4 Nisan günü operasyon başlatıldığı belirtildi.

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta, 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker' adıyla başlatılan operasyonda, Cudi Dağı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Cudi Dağı bölgesinde, 4 Nisan günü operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker' operasyonu kapsamında, 8 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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