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Cudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.

Cudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyon

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış noktalarını bombaladı.
Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bugün sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış güzergahlarını bombaladı. Şırnak ile Cizre ve Silopi ilçeleri arasında bulunan, Kuzey Irak sınırı boyunca uzanan Cudi Dağı'ndaki uçakların bonbardımanından sonra dağların üzerine beyaz dumanlar kapladı. Savaş uçaklarının yaptığı sorti ve bombardıman sonrası yaşanan patlamalar ve dumanlar Şırnak merkezden görüldü ve duyuldu.

FOTOĞRAFLI

Cudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyonCudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyonCudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyonCudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyon

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