Cudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyon: 4 terörist öldürüldü (2)

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak Valiliği, Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. İki ayrı bölgede 4 teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında 5 Nisan 2018 günü 2 ayrı bölgede 4 terörist İHA ile tespit edilmiş ve yakın hava desteği sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir."