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Cudi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonda İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “23’üncü Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan 2018’de Cudi Dağı bölgesinde icrasına başlanılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında, 5 Nisan 2018 günü 2 ayrı bölgede 4 terörist İHA ile tespit edilmiş ve yakın hava desteği sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonda İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “23’üncü Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan 2018’de Cudi Dağı bölgesinde icrasına başlanılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında, 5 Nisan 2018 günü 2 ayrı bölgede 4 terörist İHA ile tespit edilmiş ve yakın hava desteği sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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