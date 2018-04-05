Cudi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonda İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “23’üncü Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan 2018’de Cudi Dağı bölgesinde icrasına başlanılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında, 5 Nisan 2018 günü 2 ayrı bölgede 4 terörist İHA ile tespit edilmiş ve yakın hava desteği sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.