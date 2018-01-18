Çukura düşen atı itfaiye kurtardı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERi'de 5 metre derinliğindeki çukura düşen at, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde başıboş bir at, terk edilmiş virane bir evin yanındaki 5 metrelik çukura düştü. Bölgeden geçen çevre sakinleri, atı fark edip, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla önce çukuru genişletti, ardından da yandan kazı çalışması yaparak atı kurtardı.

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