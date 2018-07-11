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Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çukura düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çukura düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde Kıyıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Otlaması için boş araziye bırakılan inek, 2 metre derinliğindeki çukura düştü. İnek, sahibi ve çevredekiler tarafından çıkartılamayınca itfaiyeye haber verildi. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla halatla bağlanan ineği çukurdan çekerek kurtardı. Veteriner tarafından kontrolü yapılan, sağlıklı olduğu belirlenen inek, ardından sahibine teslim edildi.

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Çukura düşen ineği itfaiye kurtardıÇukura düşen ineği itfaiye kurtardı

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