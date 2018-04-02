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Çukura düşen şahsı AFAD ve itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de yaklaşık 3 buçuk metrelik çukura düşen şahıs, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Erenköy Mahallesi Zeynep Sokak üzerinde bir inşaatta meydana gelen olayda A.A (53) dengesini kaybederek yaklaşık 3 buçuk metre derinliğinde çukura düştü.

Çukura düşen şahsı AFAD ve itfaiye kurtardı

Kayseri’de yaklaşık 3 buçuk metrelik çukura düşen şahıs, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Erenköy Mahallesi Zeynep Sokak üzerinde bir inşaatta meydana gelen olayda A.A (53) dengesini kaybederek yaklaşık 3 buçuk metre derinliğinde çukura düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda çukurdan yaralı olarak çıkarılan A.A., sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çukura düşen şahsı AFAD ve itfaiye kurtardı

Çukura düşen şahsı AFAD ve itfaiye kurtardı

Çukura düşen şahsı AFAD ve itfaiye kurtardı

Çukura düşen şahsı AFAD ve itfaiye kurtardı

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