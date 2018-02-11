Çukurca’da 1 kişi tutuklandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 1 şahıs tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan işlem yapılan 1 şahısın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, Ağaçdibi köyü Balık Tepe mevkiinde icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde ise 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildiği bildirildi.