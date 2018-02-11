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Çukurca’da 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 19:16 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 1 şahıs tutuklandı.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan işlem yapılan 1 şahısın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.Öte yandan, Ağaçdibi köyü Balık Tepe mevkiinde icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde ise 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 1 şahıs tutuklandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan işlem yapılan 1 şahısın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.
Öte yandan, Ağaçdibi köyü Balık Tepe mevkiinde icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde ise 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

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