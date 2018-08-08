Çukurca'da askeri üs bölge yakınında orman yangını

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Kuzey Irak sınırındaki Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü Karataş Jandarma Karakolu üst bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan kontrol altına alınamıyor. Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü Karataş Jandarma Karakolu üst bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 21.00 sıralarında çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Çukurca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin dün akşamdan beri müdahale etmesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, dün akşam saatlerinde çıkan ve henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına belediye ekiplerinin müdahale ettiğini, ancak arazinin engebelli olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığını belirtti.

