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Çukurca’da doçka uçaksavar silahı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 1 adet doçka uçaksavar silahı ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 1 adet doçka uçaksavar silahı ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çukurca ilçesi Narlı köyü Çeman mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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