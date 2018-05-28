Çukurca'da PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen 60 mm'lik havan mühimmatına tuzanlanmış el yapımı patlayıcı, uzman ekipler tarafından imha edildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Yeşiltepe mevkiinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "26.05.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Yeşiltepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 60 mm’lik havan mühimmatına tuzaklanmış 1 el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir.Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına sert yanıt: Açıklamazsan namertsin!
Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi
Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Ermenistan'da oyuncak balon 'Türk casus balonu' zannedildi
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum