Çukurca'da PKK'nın uçaksavarı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 1 doçka uçaksavar ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü Çeman mevkiinde yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.03.2018 günü ilimiz Çukurca ilçesi Narlı köyü Çeman mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!
Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!
Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...
Katliam gibi kaza!
Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı
Okul önünde dehşet!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz
Okuyucu Yorumları 0 yorum