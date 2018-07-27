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Çukurca'da şarbon karantinası

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyünde kesilen bir hayvanın etinde şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine, karantinaya alınan köye, 6 ay süreyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyünde kesilen bir hayvanın etinde şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine, karantinaya alınan köye, 6 ay süreyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.
Çukurca ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gündeş köyü Ormanlı mezrasında kesilen bir büyükbaş hayvanın eti bazı aileler arasında paylaşıldı. Eti yiyen kişilerden bir kısmında rahatsızlık başlayınca doktor ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne haber verildi. Köye gelen veteriner hekimler, bütün hayvanlara aşı yaptıktan sonra, kesilen hayvanın etinden de numune aldı. Alınan numuneler Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Numunelerde yapılan incelemelerde şarbon hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine köy karantinaya alınarak, 6 ay süreyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Karantina uygulaması, Çukurca Belediyesi'nin hoparlöründen duyuruldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, ilçenin Gündeş köyüne bağlı Ormanlı mezrasında bir büyükbaş hayvanda şarbon bulaşıcı hastalığının tespit edildiğini, bundan dolayı Gündeş köyü ve bağlı mezraların 6 ay süreyle hayvan giriş ve çıkışlarına yasaklandığını bildirildi.

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