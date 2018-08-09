Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit ,5 yaralı (2)

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Çukurca ilçesi Güvendağı üs bölgesine yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan ve helikopterle Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alınan piyade sözleşmeli er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı askerlerin ise tedavisi sürüyor.

