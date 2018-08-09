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Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit ,5 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU Çukurca ilçesi Güvendağı üs bölgesine yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan ve helikopterle Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alınan piyade sözleşmeli er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU
Çukurca ilçesi Güvendağı üs bölgesine yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan ve helikopterle Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alınan piyade sözleşmeli er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı askerlerin ise tedavisi sürüyor.

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