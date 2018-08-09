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Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç (23) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç (23) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehit Ömer Güç'ün Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, sonra şehidin özgeçmişi okundu. Duaların okunmasından sonra, Şehit Ömer Güç'ün tabutu, omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç, memleketi Ağrı'ya uğurlandı.

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Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (3)Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (3)
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