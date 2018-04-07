Çukurda gözaltı

Bursa’da define için kaçak kazı yapan 3 kişi kazdıkları çukurun içinde gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Orhaneli yolunda bulunan ormanlık alanın girişinde park halinde duran şüpheli kamyoneti incelemeye aldı. İncelemeler sırasında ormanlık alandan gelen jeneratör sesini duyan ekipler sesin geldiği noktaya doğru ilerlemeye başladı. 500 metre sonra 3 kişinin kazma, kürek ve beton kırıcı ile birlikte çukur kazdığını gören ekipler şüphelileri kazdıkları çukurun içinde gözaltına aldı. Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi ifadesini almak için karakola götürdü. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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