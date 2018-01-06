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Çukurova 11'inci Kitap Fuarı açıldı

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 15:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çukurova 11'inci Kitap Fuarı, kapılarını açtı. 14 Ocak'a kadar sürecek fuarda 500 yazar, şair ve çizer okurlarla buluşacak.Bu yıl 11'inci kez okurlarla buluşan Çukurova Kitap Fuarı'nın TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, kent milletvekilleri, protokol üyeleri, çok sayıda yazar ve okur katıldı. TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliğiyle, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleşen fuarda 303 yayınevi stant açtı. Katılımcılar, açılış töreninin ardından stantları gezdi.500 YAZAR KATILIYOR14 Ocak'a kadar açık kalacak fuarda, imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 80 kültür etkinliği gerçekleştirilecek. Okurların büyük ilgi gösterdiği fuarda, İsmail Saymaz, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Adnan Özyalçıner, İpek Ongun ve Altan Öymen'in de aralarında bulunduğu 500 yazar, şair ve çizer okurlarıyla bir araya gelecek. Katılımın ücretsiz olduğu fuarda, edebiyat dünyasının önemli isimleri imza günleri ve söyleşilere katılacak.

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