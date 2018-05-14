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Çukurova Rock Festivali 80 bin müzikseveri buluşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

 ADANA’da geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali, ikinci senesinde 80 bin müzikseveri buluşturdu.

Çukurova Rock Festivali 80 bin müzikseveri buluşturdu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ADANA’da geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali, ikinci senesinde 80 bin müzikseveri buluşturdu.

Adana Galeria Avm Çim Alan'da Umut Kuzey önderliğinde 10 Mayıs Perşembe günü başlayan ve dün sona eren festivalde 4 günde Teoman, Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Moğollar ve Kurtalan Ekspres’in de aralarında olduğu 28 sanatçı konser verdi.

FESTİVALİN SON GÜNÜNE MOĞOLLAR Çukurova Rock Festivali 80 bin müzikseveri buluşturduÇukurova Rock Festivali 80 bin müzikseveri buluşturduÇukurova Rock Festivali 80 bin müzikseveri buluşturduÇukurova Rock Festivali 80 bin müzikseveri buluşturdu

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