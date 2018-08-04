Cuma vaazında fenalaşan imam öldü

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU’da dün cuma namazı öncesi camide vaaz verirken fenalaşan imam Halit Çağlı (52), yaşamını yitirdi.
Ordu’nun Ünye ilçesinde Yenikent Mahallesi Merkez Camii’nde görevli imam Halit Çağlı, cuma namazı öncesi vaaz verirken fenalaştı. Cemaatin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine karşın Halit Çağlı kurtarılamadı.
NAMAZDAN SONRA FENALAŞAN KİŞİ DE ÖLDÜ
Merkez Camii'nde ise cuma namazından çıkan Süleyman Ustaoğlu (44), merdivenlerden inerken fenalaşıp yere yığıldı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleriyle Ünye'de özel bir hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Ustaoğlu, hayatını kaybetti. Ustaoğlu'nun birkaç gün önce anjiyo olduğu belirtildi.
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