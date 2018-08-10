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/CUMAYA/ Motosikletten fırlayan sürücüyü taktığı kask korudu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

SARIYER'DE motosikletle seyir halindeyken virajı alamayan sürücü bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu.

/CUMAYA/ Motosikletten fırlayan sürücüyü taktığı kask korudu

Hakan KAYA-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA)
SARIYER'DE motosikletle seyir halindeyken virajı alamayan sürücü bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu. Sürüklenen sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Başındaki kask nedeniyle kazayı hafif yaralı atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza Sarıyer Köybaşı Caddesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarabya'daki bir yüzme okulunda koçluk yapan Ece Ayşe Dinçtürk (21)'ün kullandığı 34 TA 2154 plakalı motosiklet İstinye'den Yeniköy istikametine ilerlerken virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dinçtürk motosikletten fırlayarak sürüklendi. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşayan kadını vatandaşlar sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dinçtürk, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın görgü tanığı Özkan İmren, "Motosiklet İstinye yolundan geliyordu. Daha sonra kaldırıma çarpıp takla attı. Yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kadın titriyordu, ağız ve burnundan kan geliyordu. İlk müdahaleyi biz yaptık. Ambulans kaza yerine biraz geç geldi" dedi.

FOTOĞRAFLI

/CUMAYA/ Motosikletten fırlayan sürücüyü taktığı kask korudu/CUMAYA/ Motosikletten fırlayan sürücüyü taktığı kask korudu/CUMAYA/ Motosikletten fırlayan sürücüyü taktığı kask korudu/CUMAYA/ Motosikletten fırlayan sürücüyü taktığı kask korudu

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