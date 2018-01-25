Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır bölgesinde inceleme yaptı

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte bugün akşam saatlerinde Ankara'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in de refakat ettikleri kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi'nde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkının sevk ve idaresi ile ilgili bilgi aldığı kaydedildi. Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabulünün de ertelendiği öğrenildi.
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