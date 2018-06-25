Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nün önünde bekleyenlere seslendi (2)

Enver ALAS - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İSTANBUL,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak ta inşallah elimizden gelen bütün gayretlerimizle cumhur ittifakıyla çözmenin gayreti içinde olacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Erdoğan, "Gerek yurt içi gerek yurt dışı şu anda gelen tüm neticiler hamdolsun gayet olumlu, güzel. Ve parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak ta inşallah elimizden gelen bütün gayretlerimizle cumhur ittifakıyla çözmenin gayreti içinde olacağız. Allah yar yardımcımız olsun. Buradan
ayrıca Kısıklı'ya da seslenmek istiyorum. Orada da büyük bir teveccüh var, beklenti var. Bu akşamki organizasyonu inşallah iptal edelim. Sadece Ankara'daki balkon kouşmasıyla bu işi toparlayalım diyorum. Sizleri allaha emanet ediyorum. Kısıklı'daki kardeşlerimi de Allah'a emanet ediyorm. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah" diye konuştu.
Erdoğan konuşmasını helallik isteyerek tamamladı.
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