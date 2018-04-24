Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarete 5 tutuklama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri ve PKK/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlıdan 5’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanına hakaret ettikleri ve PKK/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor
24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti
Çeçenistan Lideri Kadirov’dan Trump ve Merkel'e tehdit!
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Okuyucu Yorumları 0 yorum