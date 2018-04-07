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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 12:57 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Orhan Çelik (50), tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Orhan Çelik (50), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Orhan Çelik'i, Deliktaş Mahallesi'ndeki evinde dün gözaltına aldı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çelik, tutukladı.

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