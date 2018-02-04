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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afrin şehidinin babasına taziye

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 00:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Halil İbrahim Aygül’ün, Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden babası Mustafa Aygül’e telefonla taziyelerini iletti.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün, Bursa’nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde yaşayan babası Mustafa Aygül’e oğlunun şehadet haberi İnegöl Kaymakamı Ali Akça, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Halil İbrahim Aygül’ün, Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden babası Mustafa Aygül’e telefonla taziyelerini iletti.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün, Bursa’nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde yaşayan babası Mustafa Aygül’e oğlunun şehadet haberi İnegöl Kaymakamı Ali Akça, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından verildi. Oğlunun şehit haberini alan baba Mustafa Aygül, gözyaşlarına boğuldu. nişanlı olan Şehit Aygül’ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, anne Zeynep Aygül’ün Çorum’da ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün cenazesinin, Çorum’un Alaca ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı’ndan taziye
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak şehit babasıyla görüştürdü. Telefon görüşmesinde şehit babası Mustafa Aygül, “Vatan sağ olsun” dedi.
İnegöl Kaymakamı Ali Akça, “Babası İnegöl’de ikamet ediyor. Bizde babasını ziyaret ederek taziyede bulunduk. Şehidimizin annesi Çorum Alaca’da ikamet ediyor. Şehidimiz de Alaca ilçesine defnedilecek. Şehidimizin ailesine sabırlar diliyorum. Vatan sağ olsun” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Hepimizin başı sağ olsun. Var olma mücadelesi veriliyor. 5 şehitten bir tanesi de İnegöllü. İnegöl şehidine sahip çıktı, her zaman olduğu gibi. Bizde ailemizin bu acılı anında yanında olmak istedik. Şehit haberleri bizi daha çok birbirimize bağlıyor. Allahın izniyle birlik ve beraberliğimiz bozulmayacak. Vatan sağ olsun” dedi.
İnegöl Kaymakamlığı tarafından temin edilen minibüsle şehidin babası ve ailesi Çorum Alaca’ya yolcu edildi.

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