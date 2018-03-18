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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeninin yaralandığı kazada 2 kişi öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 02:32 | Son Güncelleme

AMELİYATA ALINDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu’nun Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeninin yaralandığı kazada 2 kişi öldü (2)

AMELİYATA ALINDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu’nun Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Kalbi durduğu belirtilen Mutlu’nun, doktorların müdahalesiyle kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldüğü ve ameliyata alındığı öğrenildi.
POLİS TELSİZİNDEN KAN ANONSU
Ameliyatı süren Bayram Ali Mutlu için Bolu Emniyet Müdürlüğü’nün telsizinden anons yapılarak kana ihtiyaç olduğu belirtildi. Anonsun ardından çok sayıda polis hastaneye gelerek kan verdi.
MUSTAFA ERDOĞAN HASTANEYE GELDİ
Kaza haberini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve çok sayıda akrabası da hastaneye geldi. Erdoğan’ın yakınlarının hastanede bekleyişi sürerken, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü ile Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da hastaneye geldi.
Kazaya karışan aracın sürücü Vahit Dal ve beraberinde bulunan Bayram Ali Mutlu ile Ömer Çakır'ın Ak Parti Erzurum kongresine katıldıkları ve dönüş yolunda kazayı geçirdikleri ifade edildi.

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