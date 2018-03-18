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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeninin yaralandığı kazada 2 kişi öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 07:46 | Son Güncelleme

YAŞAMINI YİTİRDİ  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu tedaviye alındığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Mutlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.

YAŞAMINI YİTİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu tedaviye alındığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Mutlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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