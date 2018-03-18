Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeninin yaralandığı kazada 2 kişi öldü (3)

YAŞAMINI YİTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu tedaviye alındığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Mutlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.