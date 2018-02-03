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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini indirdi, gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 22:34 | Son Güncelleme

  BOLU Belediyesi binasında Atatürk posterinin yanında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini iplerini keserek indirdiği iddia edilen N.Y.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Belediyesi binasında Atatürk posterinin yanında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini iplerini keserek indirdiği iddia edilen N.Y. gözaltına alındı.

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.Y. isimli bir kişi, Bolu Belediyesi binasında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük ebattaki posterinin iplerini kesmeye başladı. Çevredekiler polise ihbarda bulundu. N.Y. Erdoğan’ın posterinin yanında bulunan Atatürk posterini kastederek, “Atamın posterine zarar veriyor muyum? Atama saygım sonsuz” diye bağırarak Erdoğan'ın posterini iplerini keserek düşürdü. İşsiz olması nedeniyle eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen N.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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