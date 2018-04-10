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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra giden sanatçı Kabaklı kazada yaralandı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 20:59 | Son Güncelleme

BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında otomobiliyle trafik kazası geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı (64), yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra giden sanatçı Kabaklı kazada yaralandı (2)- Yeniden

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında otomobiliyle trafik kazası geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı (64), yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'da askerlere moral ziyaretine katılan sanatçılar arasında yer alan Kabaklı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve Isparta’ya sevk edildiği belirtildi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı’nın kullandığı 34 SL 4645 plakalı otomobil, Kağılcık köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'da askerlere moral ziyaretine katılan sanatçılar arasında yer alan Halk Müziği sanatçısı Kabaklı'nın otomobili takla attıktan sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde tek olan ve yaralanan Esat Kabaklı’yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kabaklı buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kazayı duyarak hastaneye gelen Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Esat Kabaklı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Yılmaz, "Ailesiyle görüştü, kardeşleriyle görüştü. Hayati tehlikesi yok. Saat 16.30 sıralarında Karamanlı ilçemizde tek taraflı bir kaza yaptı. Sol kolunda kırık var. Baş kısmında çarpmadan kaynaklı dikiş atılan yerler var. Göğsünde çarpmadan kaynaklanan kanama var. Göğüs cerrahi bulunmadığı için tedbir amaçlı Isparta'ya sevk ettik. Bilinci açık. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi.
BAKAN SOYLU ARADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Vali Şerif Yılmaz'ı telefonla arayarak sanatçının durumu hakkında bilgi aldı.
Esat Kabaklı, ambulansa binerken gazetecilere, "Allah’a şükür iyiyim" dedi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Esat Kabaklı’nın yaralandığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Kabaklı’nın bulunduğu otomobilin seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktığı ve yolda savrulduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

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